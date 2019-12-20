Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД. По данным ведомства, за 11 месяцев в городе было зарегистрировано 1 754 кражи автомобилей. Это на 25,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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с чего всё началось

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Самыми угоняемыми марками автомобилей в Москве, по данным МВД, являются Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев в столице зарегистрировано 1754 кражи автомобилей, что на 588 преступлений, или на 25,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
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Пятый канал вчера в 09:56
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