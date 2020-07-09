Происшествия
КоммерсантъПолиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть. Китайский телеканал CGTN сообщил в Twitter, что его якобы уже нашли мертвым. Никаких подробностей не приводилось.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Футбол
Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
Известный российский спортивный журналист Геннадий Орлов дал комментарий недавним словам блогера Василий Уткина относительно победы "Зенита".
CT news 08:51
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Общество
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде
Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Общество
Над лишенным сана опальным священником состоится еще один суд
7 июля стало известно, что суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:55
Общество
Кабмин выделил 1,3 млрд рублей на надбавки региональным полицейским
Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 1,3 млрд рублей на увеличение ежемесячных надбавок с 1 июля для сотрудников МВД России в Московском регионе, а также Петербурге и Ленинградской области.
ТАСС 06:15
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 05:06
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Армия и оружие
Спутники США обнаружили новый ядерный объект около Пхеньяна
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии ранее неизвестного действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС
Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 08:44
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» договорился с Браниславом Ивановичем о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.
Metaratings 07:21
Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Политика
РБК: задержанного губернатора Фургала отправят в отставку
«Губернатор Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента», — говорит РБК со ссылкой на два собственных источника.
URA.Ru 05:03
Политика
Мишустин совершит первую поездку с начала пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг посетит Татарстан. Это первая его рабочая поездка с начала пандемии коронавируса.
Вести.Ru 02:02
Происшествия
Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Политика
Юрий Кнутов: На примере Китая мы видим, как рушится голландский трибунал по MH17
Фото: Архив Голландский суд, рассматривающий дело MH17 согласился принять доводы "Алмаз-Антея", которые подтверждают непричастность Москвы, Донецка и Луганска к крушению самолёта малазийских авиалиний в Донбассе.
ИА Новороссия 08:45
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
Общество
Tesla близка к выпуску полностью беспилотных электромобилей
По словам Илона Маска, которые приводит Automotive News, у Tesla «нет фундаментальных проблем на пути создания беспилотника пятого уровня» и компания очень близка к серийному выпуску таких автомобилей.
Motor 05:46
Политика
Медведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
Общество
У троих жителей Пермского края в Севастополе выявили коронавирус
9 июля в Севастополе у троих жителей Пермского края выявили коронавирусную инфекцию.
Рифей-Пермь 07:57
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38