Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть. Китайский телеканал CGTN сообщил в Twitter, что его якобы уже нашли мертвым. Никаких подробностей не приводилось.

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

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