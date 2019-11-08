Футбол
Аргументы и ФактыПолиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
По информации источника, в связи с ситуацией по согласованию инструкции по обеспечению безопасности на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, полиция отказывает клубу в проведении домашних матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье
Целительница объяснила слабое здоровье молодежи: «Гниют с головы»
Кандидат психологических наук Алина Колесова считает, что здоровье миллениалов в целом могли подорвать выпавшие на их долю смена идеалов, стереотипов, неопределенность и туманность перспектив.
Московский Комсомолец 12:51
Космос
МКС поймала в космосе необычный сигнал
Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
Общество
Умер друг тигра Амура — козёл Тимур
В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.
Life.ru вчера в 20:15
Наука
При помощи дронов более подробно понаблюдали за жизнью косаток
Согласно информации пресс-службы Университета Британской Колумбии, научные специалисты изучили с помощью дронов чем именно питаются данные косатки и как они охотятся.
Ugpressa.ru вчера в 12:13
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Происшествия
Болельщиков ЦСКА задержали в Будапеште после потасовки с полицией
Известия вчера в 14:29
Баскетбол
Карри может пропустить весь сезон
По первоначальному прогнозу, Карри на восстановление после травмы требовалось три месяца.
Чемпионат 14:59
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Наука
Ученые объяснили, как формируются воспоминания
Naked Science 11:24
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт 04:55
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
Газета.Ru 12:36
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт вчера в 17:20
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa 06 ноября в 10:47
Энергетика
Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
REGNUM 11:04
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 09:09
Футбол
Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Футбол
Скотт Мактомини: «„МЮ“ может выиграть три трофея в этом сезоне»
Ранее «МЮ» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы благодаря победе над «Партизаном» (3:0). Мактомини является воспитанником «МЮ» и дебютировал за основную команду «красных дьяволов» в сезоне-2016/17.
Матч ТВ 13:10
Финансы
Доллар дешевеет на торгах в пятницу
По данным торгов, к шести утра по московскому времени доллар дешевел к евро на 0,03%, до 1,1052 доллара.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
Происшествия
В Чили загорелся университет во время протестов в Сантьяго
В ходе уличных протестов в чилийском Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии, передает телеканал 24 Horas.
REGNUM 18:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за эротической сцены
На своей страниц в соцсети Instagram актриса рассказала, что некоторые зрители посчитали слишком откровенным один из эпизодов фильма «Текст», в котором она недавно снялась.
RuNews24.ru 05 ноября в 19:32
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 15:05