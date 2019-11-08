Футбол
Аргументы и ФактыПолиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
По информации источника, в связи с ситуацией по согласованию инструкции по обеспечению безопасности на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, полиция отказывает клубу в проведении домашних матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент ФНЛ: «Проблемы с безопасностью у „Торпедо“ возникли на кубковой игре с „Балтикой“»
Спорт-Экспрессвчера в 12:11
«Торпедо» проведет матч ФНЛ против «Нижнего Новгорода» 13 ноября на «Открытие-Арене»
ТАСС Спортвчера в 07:49
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Гаджеты
Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами
Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.
iXBT.com 04:31
Здоровье
Врач рассказал, когда переохлаждение приводит к остановке сердца
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Виктором Лишиным, который рассказал, что происходит с организмом человека при пониженных температурах.
Вечерняя Москва 04:20
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Политика
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
РИА Новости 08:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Политика
Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
РИА Новости 07:31
Футбол
«Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» во главе с Валерием Карпиным и Сергеем Первушиным огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Матч ТВ 08:00
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 02:33
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео
Видеорегистратор автомобиля, которым управлял актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков, записал момент его гибели.
Российская газета 07:54
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Футбол
«Алавес» разгромил «Вальядолид»
Спорт-Экспресс 08:49
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика
В Вольске на образование тратят в 14 раз больше, чем на ЖКХ
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 1 миллиард 126,2 миллиона рублей, или 63% от годовых назначений, что на 102,7 млн больше, чем годом ранее .
Вольск.ру 04:34
Происшествия
В Ереване загорелась крыша здания парламента Армении
РИА Новости 08:33
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот.
ТАСС вчера в 23:46
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК вчера в 10:48