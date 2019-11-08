По информации источника, в связи с ситуацией по согласованию инструкции по обеспечению безопасности на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, полиция отказывает клубу в проведении домашних матчей.

Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

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