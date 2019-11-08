Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПолиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

По информации источника, в связи с ситуацией по согласованию инструкции по обеспечению безопасности на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, полиция отказывает клубу в проведении домашних матчей.
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Советский футболист, выступавший на позиции нападающего и прославившийся по выступлениям за московский футбольный клуб «Торпедо» и сборную СССР в 1950-е годы и во второй половине 1960-х годов. В составе московского «Торпедо» стал чемпионом СССР 1965 года, а в 1968 году выиграл Кубок СССР. В составе советской сборной завоевал титул олимпийского чемпиона в 1956 году. Заслуженный мастер спорта СССР, дважды обладатель приза от еженедельника «Футбол» как лучший футболист года в СССР. Занимает 4-е место по числу забитых голов за сборную СССР. В 1957 году занял 7-е место среди претендентов на «Золотой мяч» France Football.
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