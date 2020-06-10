с чего всё началось

Новый допрос актера Михаила Ефремова проходит в рамках сразу нескольких уголовных дел — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Это следует из сообщения главного управления МВД по Москве.

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 178

Здоровье Диетолог назвала худшие продукты для диабетиков Врач акушер-гинетолог, диетолог-нутрициолог Наталья Беляева перечислила худшие продукты для людей, которые страдают от диабета 2 типа. 1

Культура Бейонсе подписала контракт с Disney на 100 млн долларов 38-летняя певица Бейонсе подписала контракт с компанией Disney на внушительную сумму в 100 миллионов долларов.

Экономика Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам «Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — делают вывод Костин и Греф, подчеркивая, что «такая поддержка обходится гораздо дороже», особенно если клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады. 8

Армия и оружие Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.

Кино Эротическая драма «365 дней» стала самой популярной на Netflix Фильм «365 дней» режиссёра Барбары Бяловас стал лидером по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.

Хоккей СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург» «Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.

Здоровье Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета. 9

Общество Работающие 1 июля получат повышенную зарплату Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко. 1,8K

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 1,3K

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 5

Футбол Зарплаты судей в РПЛ, Вилков на матче «Спартака» и новые правила. Интервью с Кашшаи Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров.

Общество В Нижегородской области отменили изоляцию для въезжающих в регион Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из других стран.

Общество Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. 159

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 3

Здоровье Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть. 89

Происшествия СК прокомментировал дело начальника полиции Сызрани Следователи по материалам УФСБ России по Самарской области возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в получении взятки. 29