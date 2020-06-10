Происшествия

РБКРБКПолиция объяснила новый допрос Ефремова

Новый допрос актера Михаила Ефремова проходит в рамках сразу нескольких уголовных дел — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Это следует из сообщения главного управления МВД по Москве.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило
 уголовное дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.
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