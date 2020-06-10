Происшествия
РБКПолиция объяснила новый допрос Ефремова
Новый допрос актера Михаила Ефремова проходит в рамках сразу нескольких уголовных дел — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Это следует из сообщения главного управления МВД по Москве.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.Ведомостивчера в 14:31
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Диетолог назвала худшие продукты для диабетиков
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Газета Metro вчера в 03:34
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — делают вывод Костин и Греф, подчеркивая, что «такая поддержка обходится гораздо дороже», особенно если клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
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Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
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Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 12:55
Кино
Эротическая драма «365 дней» стала самой популярной на Netflix
Фильм «365 дней» режиссёра Барбары Бяловас стал лидером по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.
News.ru 08:10
Хоккей
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском 13:29
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Здоровье
Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор
Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную зарплату
Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко.
47 новостей 03:40
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Общество
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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Происшествия
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов
Российская газета 13:57
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Футбол
Зарплаты судей в РПЛ, Вилков на матче «Спартака» и новые правила. Интервью с Кашшаи
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров.
Чемпионат 12:40
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
Общество
В Нижегородской области отменили изоляцию для въезжающих в регион
Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из других стран.
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Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе
Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Evo-rus.com вчера в 06:08
Происшествия
СК прокомментировал дело начальника полиции Сызрани
Следователи по материалам УФСБ России по Самарской области возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в получении взятки.
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Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
Игромания.ру 04:12