Коронавирус
КП - ОмскПолиция ограничит въезд и выезд из Омска
С 4 апреля будет ограничено движение на въезде и выезда из Омска. Об этом сообщили в УМВД: - С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска, - рассказали в полиции.
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С завтрашнего дня из-за коронавируса ограничивается въезд и выезд транспорта из Омска
Новый Омсквчера в 10:47
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