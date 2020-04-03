С 4 апреля будет ограничено движение на въезде и выезда из Омска. Об этом сообщили в УМВД: - С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска, - рассказали в полиции.

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска

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