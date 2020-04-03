Коронавирус

КП - ОмскКП - ОмскПолиция ограничит въезд и выезд из Омска

С 4 апреля будет ограничено движение на въезде и выезда из Омска. Об этом сообщили в УМВД: - С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска, - рассказали в полиции.
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Власти запретили въезд и выезд из Омска: кто может проехать?

РИА СуперОмск00:30

С завтрашнего дня из-за коронавируса ограничивается въезд и выезд транспорта из Омска

Новый Омсквчера в 10:47

Полиция закрыла Омск для въезда и выезда

Омск здесьвчера в 10:26

СРОЧНО! Омск закрывает границы

Om1.ruвчера в 10:28

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

НГС55вчера в 10:31

Власти запретили въезд и выезд из Омска на время режима самоизоляции

Город55.рувчера в 10:22

Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля

РИА ОмскИнформвчера в 10:31
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Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 19:49
Авто

КамАЗ выпустил конкурента ГАЗели

Впервые анонсированная в 2019 году новая разработка компании КамАЗ - основной конкурент ГАЗели с названием "Компас" будет представлена в четырех вариантах.
МонаВиста вчера в 16:49
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Здоровье

В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35

В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.
Российская газета вчера в 23:14
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:27
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия вчера в 05:18
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета вчера в 07:10
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Тарантас Ньюс вчера в 13:59
Общество

Жители Земли смогут увидеть приближающуюся к Солнцу ядовитую комету

Московский Комсомолец вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 02 апреля в 22:35
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Политическая Экспертиза вчера в 04:29
Общество

Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг

Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Байкал24 вчера в 11:36
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Общество

В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн вчера в 12:42
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Общество

Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
РИА Новости вчера в 22:26
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 02 апреля в 11:35
Общество

Врач рассказал об опасности бега во время эпидемии коронавируса

В марте ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего.
Известия вчера в 23:24
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 06:05
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
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