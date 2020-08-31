Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова
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Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
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Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото
Новая газетавчера в 15:05