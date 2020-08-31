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РИА Новости
РИА Новости

Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
 со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
RT на русскомвчера в 16:29
Подробнее о событии
РИА Новости

Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

РИА Новости23:22
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождьвчера в 15:11
РБК

Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы

РБК17:35
Интерфакс

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Интерфакс17:30
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

ТАССвчера в 15:38
Эхо Москвы

Полиция начала проверку по факту нападения на экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Эхо Москвы23:07
Новая газета

Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото

Новая газетавчера в 15:05

Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

Как изменится курс рубля осенью

Наконец, по нашим ожиданиям, в перспективе середины-конца осени ослабнет давление на рубль со стороны отложенного спроса на импорт, выездной туризм также уйдет с пиковых показателей августа-сентября.
Российская газета23:00

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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В «индивидуальной гонке» танкового биатлона победила команда из России

Этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр завершился на полигоне в подмосковном Алабино, 30 августа сообщает объединенный пресс-центр АрМИ-2020.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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