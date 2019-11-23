Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow. Размер штрафа — 500 руб. каждому. Noize MC рассказал, что полиция отпустила его в районе четырех часов утра.

Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

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