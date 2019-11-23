Общество

КоммерсантъКоммерсантъПолиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow. Размер штрафа — 500 руб. каждому. Noize MC рассказал, что полиция отпустила его в районе четырех часов утра.
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Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

РБК05:53

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости02:21

Noize MC проиграл Шнуру дуэль за звание благороднейшего поэта современности

Life.ruвчера в 18:36

Полицейские оштрафовали Noize MC за поэтическую дуэль со Шнуровым

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Noize MC получил штраф за матерный баттл со Шнуровым

РЕН ТВвчера в 20:30

Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

Пятый каналвчера в 17:00

Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке

Секрет фирмывчера в 16:33
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Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
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Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК вчера в 13:16
Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

Напомним, что "Фламенго" одержал победу в Кубке Либертадорес, обыграв в финале "Ривер Плейт" со счетом 2:1.
Матч ТВ 07:36
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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

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Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
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Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

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Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
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Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
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Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

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Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
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Общество

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
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Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

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Москва и Киев не смогли договориться в Гааге по керченскому инциденту

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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

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Роналду приступил к полноценным тренировкам

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл полноценную тренировку, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
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российский музыкант и актёр. В своих треках музыкант совмещает речитатив с рок-композициями.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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