Общество
КоммерсантъПолиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте
Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow. Размер штрафа — 500 руб. каждому. Noize MC рассказал, что полиция отпустила его в районе четырех часов утра.
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Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке
Секрет фирмывчера в 16:33
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
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Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
Напомним, что "Фламенго" одержал победу в Кубке Либертадорес, обыграв в финале "Ривер Плейт" со счетом 2:1.
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В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
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Шоу-бизнес
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Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
Политика
В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией
Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
Москва и Киев не смогли договориться в Гааге по керченскому инциденту
Россия и Украина не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитражного суда в Гааге.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Футбол
Роналду приступил к полноценным тренировкам
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл полноценную тренировку, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.