Общество

ФедералПрессФедералПрессПолиция оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте

Известных артистов Сергея Шнурова и Noize MC оштрафовали за сквернословие на стадионе «ЦСКА Арена» в столице. Там они давали совместный концерт в формате поэтического поединка. О денежном наказании сообщил Noize MC в своем аккаунте Instagram.
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Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

РБК05:53

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости02:21

Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке

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Life.ruвчера в 18:36

Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

Пятый каналвчера в 17:00

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РЕН ТВвчера в 20:30
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Обнаружена связь между Юлией Началовой, Натальей Гундаревой и Людмилой Гурченко.
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию

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Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
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Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
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Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек

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Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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Действующий президент Румынии побеждает на выборах

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«Я буду смотреть страшные фильмы, чтобы пробудить в душе ужас». Кодзима о создании игры в жанре хоррор

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