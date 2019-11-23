Общество
ФедералПрессПолиция оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте
Известных артистов Сергея Шнурова и Noize MC оштрафовали за сквернословие на стадионе «ЦСКА Арена» в столице. Там они давали совместный концерт в формате поэтического поединка. О денежном наказании сообщил Noize MC в своем аккаунте Instagram.
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Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке
Секрет фирмывчера в 16:33
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WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
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Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
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Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
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Газета.Ru 16:17
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WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Семак вместе с женой снимется в фильме об африканских детях-альбиносах
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе со своей женой Анной снимется в фильме о детях-альбиносах из Африки.
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Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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Армия и оружие
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В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
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Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
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