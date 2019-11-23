Известных артистов Сергея Шнурова и Noize MC оштрафовали за сквернословие на стадионе «ЦСКА Арена» в столице. Там они давали совместный концерт в формате поэтического поединка. О денежном наказании сообщил Noize MC в своем аккаунте Instagram.

Полиция оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте

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