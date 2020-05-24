Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПолиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Полиция Новосибирска вычислила организаторов массовой вечеринки в центре города во время действия режима повышенной готовности и привлекла их к административной ответственности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.
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Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?

Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
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«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

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Общество

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Общество

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Следует заметить, что вышеуказанные учения в Баренцевом море действительно были свернуты ранее обозначенных сроков.
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
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РИА Новости вчера в 16:19
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RT на русском вчера в 10:16
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Общество

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По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
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«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
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Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
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Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

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Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
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Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave

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Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

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