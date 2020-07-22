Происшествия
РИА НовостиЗахвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
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Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
Примечания вчера в 11:01
Наука
Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
Существуют много теорий о том, что магнитная ось Земли в Южно-Атлантическом регионе скоро поменяется.
Территория новостей 00:16
Футбол
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.
ProstoProSport 00:41
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК вчера в 09:47
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
Экономика
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Здоровье
На Урале Росздравнадзор нашёл нарушения в лечении пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 22 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Свердловской области найдены грубые нарушения в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 и в её организации.
REGNUM 01:50
Армия и оружие
Минобороны сообщает о завершении внезапной проверки войск ЮВО и ЗВО
Внезапная проверка боеготовности войск ЮВО и ЗВО завершилась 21 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Экономика сегодня 02:30
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ вчера в 14:09
Футбол
«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»
По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 05:50
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Предполагается, что астероид с кодовым именем 153201 (2000 WO107) максимально приблизится к Земле 29 ноября.
Evo-rus.com вчера в 09:38
Общество
Жители курской деревни высадили картошку для Путина
Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами.
REGNUM вчера в 09:59
Энергетика
Нефть подешевела на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Evo-rus.com 02:08
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56