Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗахвативший заложников в Луцке задержан

Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
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Захвативший заложников в Луцке задержан

РИА Новостивчера в 17:47

Захвативший заложников в Луцке задержан

Известиявчера в 23:18

В СБУ уточнили число освобожденных заложников в Луцке

РБКвчера в 18:16

Террорист в Луцке захвачен, пострадавших нет

Ёлдашвчера в 15:19

Террорист, захвативший автобус в Луцке, задержан

ТАССвчера в 15:11

Кононенко не согласился с похвалой Попова в адрес Зеленского

Взгляд.рувчера в 16:08

Захватчик автобуса в Луцке задержан

Газета.Ru02:00
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Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

Примечания вчера в 11:01
1,2K
Наука

Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли

Существуют много теорий о том, что магнитная ось Земли в Южно-Атлантическом регионе скоро поменяется.
Территория новостей 00:16
4
Футбол

Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.
ProstoProSport 00:41
Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК вчера в 09:47
9,2K
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
428
Экономика

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
20
Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
19
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
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Здоровье

На Урале Росздравнадзор нашёл нарушения в лечении пациентов с COVID-19

Екатеринбург, 22 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Свердловской области найдены грубые нарушения в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 и в её организации.
REGNUM 01:50
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Армия и оружие

Минобороны сообщает о завершении внезапной проверки войск ЮВО и ЗВО

Внезапная проверка боеготовности войск ЮВО и ЗВО завершилась 21 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Экономика сегодня 02:30
Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
18
Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
48
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ вчера в 14:09
Футбол

«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»

По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru вчера в 10:51
179
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 05:50
1,3K
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
729
Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Предполагается, что астероид с кодовым именем 153201 (2000 WO107) максимально приблизится к Земле 29 ноября.
Evo-rus.com вчера в 09:38
8
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
2
Общество

Жители курской деревни высадили картошку для Путина

Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами.
REGNUM вчера в 09:59
20
Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
1
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
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Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
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Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

Evo-rus.com 02:08
12
Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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