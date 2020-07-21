Коронавирус
РИА НовостиЗахвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Космос
Больше полувека прошло с момента посадки «Аполлона-11» на Луну
SM News 19 июля в 20:18
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству, пишет Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ 03:18
Политика
Политика Рогозина оказалась выгодна США
Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России.
Lenta.ru 05:36
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Армия и оружие
Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии
Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН 20:21
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».
RT на русском 20:20
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 16:01
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Политика
Жители Хабаровска потребовали отставки врио губернатора Дегтярева
Люди требуют отставки назначенного накануне врио губернатора Михаила Дегтярева. Жители скандируют лозунги «Позор ЛДПР» и «Дегтярева домой».
Компания 07:24
Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Культура
Толмацкий обвинил в смерти Талькова его охрану
РЕН ТВ вчера в 20:11
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
Новые автомобили вчера в 11:13
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
РБК вчера в 12:40
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Происшествия
Полицейские задержали участников танцев на МКАД
Российская газета 07:00