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РИА НовостиРИА НовостиЗахвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками

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Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

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После переговоров с Зеленским террорист освободил трех человек из захваченного автобуса в Луцке

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Захвативший заложников в Луцке террорист задержан

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У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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