Происшествия
КоммерсантъЗахвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». Все заложники были освобождены за несколько минут до этого.
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Происшествия
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news 16:54
Политика
«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Общество
Правительство выделило 6 млрд рублей на строительство в регионах
Правительство РФ выделило свыше 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах.
Avaho.ru 04:59
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Экономика
В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Общество
Египетские ученые раскрыли секрет мумии «кричащей женщины»
Египтологам Захи Хавассу и Сахару Салиму удалось раскрыть тайну мумии "кричащей женщины" из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри.
Газета.Ru 07:56
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Происшествия
За сутки в Иркутской области подтвердилось 176 случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро среды, 22 июля, возросло до 12 152.
ИркСиб 23:04
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru вчера в 17:44
Политика
Путин наградил Росселя орденом Александра Невского
Новый День 05:59
Наука
Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи
Rusargument 19:08
Общество
Житель Ирландии выиграл в лотерею более 49,5 млн евро
Ирландец выиграл джек-пот лотереи EuroMillions на сумму почти 49,6 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Национальной лотереи Ирландии.
Аргументы и Факты 18:33
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
Армия и оружие
В Сирии умер американский военнослужащий
Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость".
РИА Новости 21:40
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявили коронавирус
Отмечается также, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.
Радио Зенит 13:01
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33