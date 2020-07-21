Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». Все заложники были освобождены за несколько минут до этого.

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Происшествия Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.

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Политика Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».

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