Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗахвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». Все заложники были освобождены за несколько минут до этого.
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Захвативший заложников в Луцке террорист задержан

Газета.Ru16:45

В МВД Украины заявили, что все освобождённые в Луцке заложники целы

RT на русском14:56

Террорист в Луцке захвачен, пострадавших нет

Ёлдаш15:19

Террорист, захвативший автобус в Луцке, задержан

ТАСС15:11

Захвативший заложников в Луцке задержан

Коммерсантъ14:54

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Интерфакс14:50

Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке

РБК15:41
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новости 16:19
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Происшествия

СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

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Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных

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«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Происшествия

14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
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Общество

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Правительство РФ выделило свыше 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах.
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Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
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Шоу-бизнес

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Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
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Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
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Египетские ученые раскрыли секрет мумии «кричащей женщины»

Египтологам Захи Хавассу и Сахару Салиму удалось раскрыть тайну мумии "кричащей женщины" из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри.
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Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
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Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
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Происшествия

За сутки в Иркутской области подтвердилось 176 случаев коронавируса

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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru вчера в 17:44
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Путин наградил Росселя орденом Александра Невского

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Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

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Житель Ирландии выиграл в лотерею более 49,5 млн евро

Ирландец выиграл джек-пот лотереи EuroMillions на сумму почти 49,6 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Национальной лотереи Ирландии.
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Политика

Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения

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Московский Комсомолец 19:16
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Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
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Армия и оружие

В Сирии умер американский военнослужащий

Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость".
РИА Новости 21:40
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
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У семи хоккеистов ЦСКА выявили коронавирус

Отмечается также, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.
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Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

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Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
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