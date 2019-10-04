Происшествия

News.ruNews.ruИракские силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде

По протестующим в центре Багдада открыли огонь государственные силы безопасности Ирака. Беспорядки там продолжаются уже несколько дней. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, как минимум один человек в результате этого уже получил огнестрельные ранения.
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