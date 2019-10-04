Происшествия
News.ruИракские силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде
По протестующим в центре Багдада открыли огонь государственные силы безопасности Ирака. Беспорядки там продолжаются уже несколько дней. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, как минимум один человек в результате этого уже получил огнестрельные ранения.
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Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 03 октября в 13:10
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Известия вчера в 22:10
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями
42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.
Телепрограмма 05:52
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика
Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации
Глава России Владимир Путин заинтересовался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Газета.Ru вчера в 14:10
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 14:04
Политика
Трамп сократит штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Газета.Ru 02:52
Единоборства
Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
Комсомольская правда вчера в 16:08
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Невские Новости 05:28
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Шоу-бизнес
Петросян забрал вещи и документы из квартиры Степаненко
Юморист забрал компьютер, нужный ему для работы, удостоверение Народного артиста, личные вещи, не являющиеся предметом раздела.
Хорошие новости 04:26
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04
Политика
Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ 05:22
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Кино
«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO
Телеканал 360° вчера в 08:39
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Политика
Венгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Здоровье
ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
Вместе-РФ 03 октября в 05:38
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22