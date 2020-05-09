Происшествия
Lenta.ruБывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи
Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list. По информации источника, футболист пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить жену, ее сестру и мать.
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Кричал «Слава Украине!», теперь чуть не убил жену. Экс-спартаковец Вукоевич опять угодил в скандал
Советский спортвчера в 11:00
Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил задержание полицией из-за обвинений в угрозах
Чемпионатвчера в 22:56
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
В России вдвое выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Киберспорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM вчера в 13:53
Здоровье
Иммунолог предупредила о рисках дыхательной аллергии в сезон цветения
Специалист пояснила, что симптомы дыхательной аллергии могут распространиться на нижние дыхательные пути, из-за чего возникает риск астмы.
Известия вчера в 22:25
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM 08 мая в 23:59
Единоборства
Олейник победил бывшего чемпиона UFC
Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.
Lenta.ru вчера в 21:58
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru вчера в 09:42
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Президент России Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях медицинским работникам, работающим с коронавирусом.
Мой Брянск 07 мая в 01:36
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика
В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
Известия вчера в 22:14
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости вчера в 00:07
Авто
Как продать авто с пробегом быстро и выгодно: простые правила
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили 08 мая в 23:39
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 08 мая в 06:11
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Общество
В Приморье выявили почти пять тысяч нарушителей карантинных мер
Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Единоборства
Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи
RT на русском вчера в 14:15
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 вчера в 11:09
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News 08 мая в 05:43
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18