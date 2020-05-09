Спорт день за днем

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 19

Политика Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием» Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 475

Происшествия В Москве арестован банкир Олег Власов В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. 337

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 8

Политика Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя. 2

Здоровье В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы. 121

Шоу-бизнес Глюкоза показала повзрослевшую старшую дочь В честь дня рождения артистка показала снимок повзрослевшей наследницы своим поклонникам. 2

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 826

Общество Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо» Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо». 302

Шоу-бизнес Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи. 9