Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича

Полиция Загреба отпустила экс-футболиста московского "Спартака" Огнена Вукоевича, передает портал Telegram.hr.
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Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией

РИА Новости16:12

СМИ: На экс-футболиста «Спартака» завели уголовное дело из-за угроз убить жену, ее мать и сестру

Матч ТВ10:43

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Soccer.ru07:40

Экс-полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич оказался в полиции из-за угроз расправы жене

Спорт день за днем08:16

В отношении экс-игрока «Спартака» Вукоевича возбуждено уголовное дело. Ему вменяют угрозы убийством жене и теще

Sport24.ru08:11

Экс-хавбек «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену, её сестру и мать

Metaratings07:45

Кричал «Слава Украине!», теперь чуть не убил жену. Экс-спартаковец Вукоевич опять угодил в скандал

Советский спорт11:00
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
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Шоу-бизнес

Сатирик Трушкин попал в больницу с коронавирусом

Писатель-сатирик, телеведущий Анатолий Трушкин подтвердил «Известиям» в субботу, 9 мая, сообщения СМИ, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус.
Известия 10:20
2
Политика

На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске

Говорит Москва 11:20
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Политика

Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием»

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру 16:10
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости 15:17
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
337
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня 14:38
11
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
8
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Российская газета 13:08
449
Политика

Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
2
Здоровье

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
121
Технологии

Илон Маск обещает в течение года начать чипировать людей

Портал Поиск вчера в 12:31
414
Общество

Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

Вести.Ru 10:17
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Политика

В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом

В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru 05:53
35
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
5
Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
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Шоу-бизнес

Глюкоза показала повзрослевшую старшую дочь

В честь дня рождения артистка показала снимок повзрослевшей наследницы своим поклонникам.
Bimru.ru 05:59
2
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
826
Общество

Морской парад в честь Дня Победы прошел в Петербурге

Морской парад в честь 75-й годовщины Великой Победы состоялся в Петербурге.
АиФ Санкт-Петербург 07:18
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Шоу-бизнес

Личный тренер Адель рассказал, как певица похудела на 45 кг

Персональный тренер американской певицы Адель Пит Джерасимо раскрыл секреты похудения своей подопечной.
Экономика сегодня 11:37
Общество

Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»

Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
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Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

RT на русском 10:41
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Экономика сегодня 07:00
4
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Хорватский футболист-полузащитник и футбольный тренер.
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