Происшествия
Газета.RuПолиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича
Полиция Загреба отпустила экс-футболиста московского "Спартака" Огнена Вукоевича, передает портал Telegram.hr.
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Экс-полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич оказался в полиции из-за угроз расправы жене
Спорт день за днем08:16
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Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Шоу-бизнес
Сатирик Трушкин попал в больницу с коронавирусом
Писатель-сатирик, телеведущий Анатолий Трушкин подтвердил «Известиям» в субботу, 9 мая, сообщения СМИ, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус.
Известия 10:20
Политика
На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске
Говорит Москва 11:20
Политика
Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием»
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру 16:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня 14:38
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08
Политика
Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории
Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
Здоровье
В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима
Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
Технологии
Илон Маск обещает в течение года начать чипировать людей
Портал Поиск вчера в 12:31
Политика
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru 05:53
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Шоу-бизнес
Глюкоза показала повзрослевшую старшую дочь
В честь дня рождения артистка показала снимок повзрослевшей наследницы своим поклонникам.
Bimru.ru 05:59
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Морской парад в честь Дня Победы прошел в Петербурге
Морской парад в честь 75-й годовщины Великой Победы состоялся в Петербурге.
АиФ Санкт-Петербург 07:18
Шоу-бизнес
Личный тренер Адель рассказал, как певица похудела на 45 кг
Персональный тренер американской певицы Адель Пит Джерасимо раскрыл секреты похудения своей подопечной.
Экономика сегодня 11:37
Общество
Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»
Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
Общество
Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
RT на русском 10:41
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Экономика сегодня 07:00
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46