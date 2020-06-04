Происшествия
ИзвестияПолиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне
Полиция Вашингтона оттеснила протестующих еще дальше от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости». Отмечается, что полицейские начали движение и смогли оттеснить митингующих еще на 50 м, оставив им небольшое пространство.
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с чего всё началось
Подход к Белому дому в Вашингтоне в среду отгородили тяжелой техникой, передает корреспондент РИА Новости. На улице напротив Белого дома, которая выходит прямо в сквер Лафайет, где последние дни проходили беспорядки и даже была совершена попытка поджога церкви, стоят два военных грузовика.РИА Новостивчера в 17:42
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Общество
В Омской области выявили ещё 58 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
АиФ Омск вчера в 23:17
Происшествия
Глава МЧС вылетает в район ЧС в Норильске
Пресс-служба МЧС сообщила, что глава ведомства Евгений Зиничев сейчас вылетает в район ЧС в Норильске, где произошел разлив топлива на ТЭЦ-3.
Московский Комсомолец вчера в 13:07
Здоровье
Бессмысленным ношение масок на улице считает израильский врач
Глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье в интервью РИА Новости заявил, что ношение медицинских масок на улице не наносит вред здоровью человека, однако смысла в этом нет, если человек находится на воздухе.
Live24 вчера в 00:45
Кино
В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз
Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews вчера в 04:27
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform 02 июня в 12:39
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 02 июня в 13:44
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня вчера в 05:29
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши
«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru 02 июня в 12:19
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело вчера в 02:49
Хоккей
Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы
Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
Футбол
Новым главным тренером «Краснодара» может стать Захаряк
Новым главным тренером «Краснодара» может стать Игорь Захаряк, который сменит на этом посту Сергея Матвеева.
Metaratings вчера в 09:29
Космос
Найден вид световых колец вокруг стационарных черных дыр
Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.
Live24 02 июня в 05:05
Общество
Зеленский нарушил режим самоизоляции
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил введенный в стране из-за коронавируса режим самоизоляции и посетил кафе в городе Хмельницком.
Известия вчера в 18:10
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 02 июня в 05:28
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 09:32
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде.
Российская газета вчера в 22:14
Футбол
Сердар Азмун может перейти из «Зенита» в лондонский «Арсенал»
Ранее Артета играл за «Арсенал» вместе с Аршавиным, который сейчас работает в спортивном департаменте клуба из Санкт-Петербурга на руководящей должности.
ГЛАС.RU вчера в 23:30
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru 02 июня в 23:09
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru вчера в 01:53
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть
Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 18:15
Общество
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Здоровье
Минздрав огласил список лекарств для профилактики коронавируса
Список препаратов для лечения коронавируса у взрослых расширен.
TV BRICS вчера в 10:12
Здоровье
В спортклубах Приамурья разрешили занятия в группах до 10 человек
В большинстве районов Приамурья возобновляют работу спортивные секции и спортклубы.
АСН24 вчера в 22:33
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов
В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Lenta.ru вчера в 23:15