Подход к Белому дому в Вашингтоне в среду отгородили тяжелой техникой, передает корреспондент РИА Новости. На улице напротив Белого дома, которая выходит прямо в сквер Лафайет, где последние дни проходили беспорядки и даже была совершена попытка поджога церкви, стоят два военных грузовика.

с чего всё началось

Полиция Вашингтона оттеснила протестующих еще дальше от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости». Отмечается, что полицейские начали движение и смогли оттеснить митингующих еще на 50 м, оставив им небольшое пространство.

Полиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне

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