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РИА НовостиПолиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке
Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Ранее Геращенко сообщал, что захвативший автобус не позволяет правоохранителям передать еду и воду заложникам и не отпускает их в туалет.
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Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
— Антон Геращенко, украинский политикRT на русском 12:13
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