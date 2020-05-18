Происшествия
Евро-футбол.руФутболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании
Как сообщает Daily Mail, девушка вызвала полицию, поскольку Хадсон-Одои её изнасиловал. Футболисту были выдвинуты подозрения, он был освобождён в понедельник утром под залог без каких-либо официальных комментариев. Журналисты издания связались с представителем Хадсона-Одои.
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Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Происшествия
Крупный пожар тушат в Приангарье
Вести.Ru 21:38
Политика
Мишустин пристыдил чиновников за почасовые выплаты медикам
Мишустин еще раз обратил внимание чиновников, что при проведении дополнительных выплат российским медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, не должен учитываться временной фактор.
Политическая Экспертиза 08:46
Общество
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
Футбол
«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче
Леверкузенский «Байер» победил «Вердер» в гостях. Счет матча – 4:1 в пользу «аптекарей».
Спорт день за днем 16:34
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
Голос времени 16:14
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
Футбол
«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева
Контракт с форвардом подписан на 4 года. Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева.
СОВА 08:45
Футбол
В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом
Сегодня, 18 мая в Шотландии досрочно завершили футбольный сезон. Данное решение напрямую связано с пандемией коронавируса.
Советский спорт 08:47
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для россиян
С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 16 мая в 19:15
Наука
Искусственная древесина
Научная Россия 16 мая в 07:09
Единоборства
Рэндлман будет введён в Зал славы UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 09:53
Общество
В Приморье подтверждено более 1400 случаев COVID-19
За минувшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в Приморье увеличилось на 63.
Российская газета 21:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Политика
Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии
Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian.
KM.ru 02:22
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 15:48
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции
В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции, который выписали инвалиду первой группы, аннулировали.
РБК 16:14
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com 08:52
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Футбол
«Локомотив» ведёт переговоры с хорватом Баделем
«Локомотив» начал переговоры по трансферу хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. Права на хорвата принадлежат «Лацио».
Metaratings 17:47
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27