Происшествия

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФутболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

Как сообщает Daily Mail, девушка вызвала полицию, поскольку Хадсон-Одои её изнасиловал. Футболисту были выдвинуты подозрения, он был освобождён в понедельник утром под залог без каких-либо официальных комментариев. Журналисты издания связались с представителем Хадсона-Одои.
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Полиция подозревает нападающего «Челси» Хадсона-Одои в изнасиловании

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Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

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Игрок «Челси» нарушил карантин ради женщины и подозревается в изнасиловании

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Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
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Турция с 20 мая откроет границы для россиян

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Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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В Приморье подтверждено более 1400 случаев COVID-19

За минувшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в Приморье увеличилось на 63.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

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Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
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СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
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