Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован 17 мая за изнасилование. Ранее сообщалось, что задержание футболиста было связано с нарушением режима самоизоляции, так как Хадсон-Одои стал одним из первых футболистов, которые заразились новым вирусом.

Спорт день за днем

Общество В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 84

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 5

Энергетика Цены на российскую нефть взлетели Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. 328

Происшествия Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт". 1

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 52

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 1K

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 30

Авто Кроссовер Toyota Venza вернулся Интерьер Venza черпает вдохновение в других внедорожниках Toyota, таких как RAV4. 10

Общество Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC. 193

Политика В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.

Общество Радий Хабиров подписал указ об усилении режима самоизоляции Сегодня, 18 мая, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. 90

Происшествия На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом Петропавловск-Камчатский, 19 мая 2020, 06:32 — REGNUM Третий пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончался на Камчатке.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 4

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 259

Экономика За покупку недвижимости в России предложили давать ВНЖ. Что это значит Скорее всего, федеральное Министерство экономического развития упростит процедуру покупки жилья в России для иностранных граждан с целью получения ВНЖ на покупку недвижимости с возможностью упрощенного получения ипотечного кредитования. 240