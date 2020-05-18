Происшествия
MetaratingsПолиция подозревает нападающего «Челси» Хадсона-Одои в изнасиловании
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован 17 мая за изнасилование. Ранее сообщалось, что задержание футболиста было связано с нарушением режима самоизоляции, так как Хадсон-Одои стал одним из первых футболистов, которые заразились новым вирусом.
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Игрок «Челси» нарушил карантин ради женщины и подозревается в изнасиловании
Спорт день за днемвчера в 10:25
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Общество
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Энергетика
Цены на российскую нефть взлетели
Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:03
Происшествия
Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников
Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост вчера в 15:12
Авто
Кроссовер Toyota Venza вернулся
Интерьер Venza черпает вдохновение в других внедорожниках Toyota, таких как RAV4.
SpeedMe вчера в 13:16
Общество
Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
Здоровье
В Брянской городской больнице №1 врачи заразились коронавирусом
Брянская учительская газета вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика
В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю
Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Радий Хабиров подписал указ об усилении режима самоизоляции
Сегодня, 18 мая, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.
Уфа1.ру вчера в 07:05
Футбол
Самый крупный разгром в финалах Лиги чемпионов. «Милан» Капелло уничтожил «Барселону»
27 лет назад «Милан» одержал самую крупную победу в истории финалов Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 16:04
Происшествия
Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве
Росгвардия опубликовала видео задержания двух мужчин в московской квартире, из окна которой велась стрельба.
РБК вчера в 18:39
Общество
Более 240 россиян прилетели из Таиланда во Владивосток
Рейс Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва выполняет авиакомпания «Россия» на воздушном судне Boeing 777-300ER.
МИР 24 вчера в 18:30
Путешествия
Названа дата открытия для российских туристов Турции
ToDay News Ufa вчера в 04:17
Происшествия
На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом
Петропавловск-Камчатский, 19 мая 2020, 06:32 — REGNUM Третий пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончался на Камчатке.
REGNUM вчера в 23:32
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Наука
Эффективность масок от коронавируса доказали тесты на хомяках
Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами.
Российская газета вчера в 23:40
Экономика
За покупку недвижимости в России предложили давать ВНЖ. Что это значит
Скорее всего, федеральное Министерство экономического развития упростит процедуру покупки жилья в России для иностранных граждан с целью получения ВНЖ на покупку недвижимости с возможностью упрощенного получения ипотечного кредитования.
РБК вчера в 09:35
Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Крупнейшую угольную компанию России возглавит сын Солженицына
С должности генерального компании ушел Владимир Рашевский, его сменил Степан Солженицын. Владимир Рашевский руководил СУЭК с 2004 года.
АБН вчера в 09:51