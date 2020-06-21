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ИнтерфаксПолиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 17:41
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал инцидент в Рединге на своей странице в Twitter, отметив, что его мысли со всеми пострадавшими.Известия21:38
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