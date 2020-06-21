Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПолиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Борис Джонсон
Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 17:41
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал инцидент в Рединге на своей странице в Twitter
, отметив, что его мысли со всеми пострадавшими.
Известиявчера в 21:38

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Главные новости к утру 21 июня

Коммерсантъ00:10

Британская полиция не рассматривает инцидент в Рединге как теракт

Вести.Ruвчера в 23:27

Подтверждена смерть трех человек в результате резни в Великобритании

Lenta.ruвчера в 21:03

Полиция назвала терактом нападение на людей в британском Рединге

Комсомольская правдавчера в 20:57

Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге

РИА Новостивчера в 21:12

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

РБКвчера в 18:08

Нападение в парке Рединга. Главное

ТАССвчера в 23:20
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

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Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Инициаторы нового вида выплат предлагают установить размер пособия на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 18 июня в 03:07
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру 19 июня в 05:20
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Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму

Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 19 июня в 06:52
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru 19 июня в 04:58
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Армия и оружие

ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

Военное дело 19 июня в 01:07
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Происшествия

В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины

На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
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Авто

Производитель Lifan оказался на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Политика

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru вчера в 10:00
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07
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Политика

Пушков прокомментировал снос памятников в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
3
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru вчера в 05:07
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Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:51
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Музыка

BTS покорили рекорд Майкла Джексона

На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.
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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Армия и оружие

В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

На западе Германии установили памятник Ленину

РБК вчера в 15:48
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новости вчера в 21:25
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Финансы

ЦБ рекордно снизил ключевую ставку

Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
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