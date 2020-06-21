с чего всё началось

Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте.

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Общество Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях. 8

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Политика Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. 24

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона. 869

Политика Пушков прокомментировал снос памятников в США Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям. 3

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 794

Общество Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. 18

Музыка BTS покорили рекорд Майкла Джексона На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 396

Политика Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.

Армия и оружие В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.