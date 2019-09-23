Политика

REGNUMREGNUMПолиция получила право объявлять гражданам предостережение

Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла в окончательной редакции поправки
 в Закон «О полиции» в части объявления официального предостережения.
Государственная Дума РФ06:06

Подробнее о событии

Упредить словом

Российская газета12:19

Госдума приняла закон о праве полиции выносить предостережения

Коммерсантъ08:40

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

РИА Новости06:21

Госдума дала полиции право выносить предостережения россиянам

Интерфакс07:11

Госдума наделила полицию правом объявлять официальные предостережения гражданам

ТАСС06:40

Полиция сможет выносить предостережения гражданам, как прокуратура и ФСБ

Вести.Ru07:17

Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения

Государственная Дума РФ06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:38, Вашингтон
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Lenta.ru 08:56
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Здоровье

Названы пять смертельных болезней страшнее рака

Известия 03:34
Футбол

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Футбол

Мамаева пригласили в чемпионат Крыма

Бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, пригласили поиграть за одну из команд Крыма.
RT на русском 06:35
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Политика

Путин отметил успехи российской атомной отрасли

«Среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — цитирует послание Путина «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.
Известия 13:31
Кино

В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна

Культуромания 03:14
Культура

Савик Шустер пообещал подать в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского в защиту своей чести и достоинства.
News.ru 21 сентября в 06:06
Волейбол

Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале ЧЕ

Вести ФМ 01:45
Кино

Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным

Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Происшествия

Самолет внепланово сел в Екатеринбурге из-за пассажира

Летевший из российской столицы в Якутск самолет был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за того, что пассажиру стало плохо.
Газета.Ru 11:17
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков

О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 00:22
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском 22 сентября в 19:03
Общество

Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья

Комсомольская правда 11:33
Общество

В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи

В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика

Янукович готовится к возвращению на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться на родину — его защита уже занимается мероприятиями, которые позволят экс-главе государства спокойно пересечь границу.
РЕН ТВ 02:54
Экономика

Любимым мороженым Путина накормят заграницу

Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок.
Lenta.ru 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное