с чего всё началось

Технологии В России внедрят систему идентификации абонентов по лицу и голосу В России разрабатывают систему удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу, что ускорит внедрение виртуальных SIM-карт, пишут «Известия».

Космос Объяснена главная тайна Вселенной Главную роль в преобладании барионного вещества над антиматерией сыграли три частицы: одна известная хигсовская частица и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектровольт.

Футбол Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Происшествия Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела» Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».

Политика Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Происшествия Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость 18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Политика Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.

Происшествия Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.

Здоровье Более 700 тысяч москвичей привились от гриппа Более 700 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа.

Гаджеты Новая операционная система Apple для iPad вышла официально Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.

Шоу-бизнес Влюбленные Виторган и Нинидзе вышли в свет Максим Виторган вместе Нино Нинидзе впервые открыто вышли вместе в свет. Пара не стеснялась позировать фотографам.

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Наука Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.

Экономика Богатейшие семьи спешно запасаются наличными Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.