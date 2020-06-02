Происшествия
КоммерсантъПолиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Протесты начались у здания суда на окраине Парижа, однако позже часть протестующих направилась глубже в город, где встретила полицейский кордон. Из-за провокаций полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, в ответ на это участники акции начали бросать бутылки и мусор.
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В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела
Комсомольская правда15:58
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