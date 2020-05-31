Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передаёт собкор.

с чего всё началось

Полицейские Миннеаполиса целенаправленно применили против журналистов слезоточивый газ после разгона акции протеста. Съёмочная группа телеканала VICE, которая состояла из четырёх человек, и корреспондент РИА Новости оказались на территории заправки в районе беспорядков.

Полиция применила слезоточивый газ против журналистов в Миннеаполисе

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