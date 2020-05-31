Происшествия

News.ruNews.ruПолиция применила слезоточивый газ против журналистов в Миннеаполисе

Полицейские Миннеаполиса целенаправленно применили против журналистов слезоточивый газ после разгона акции протеста. Съёмочная группа телеканала VICE, которая состояла из четырёх человек, и корреспондент РИА Новости оказались на территории заправки в районе беспорядков.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передаёт собкор.
РИА Новости01:14

Подробнее о событии

Протестующих в США разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями

REGNUM01:37

В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах

Комсомольская правда01:18

Полиция в США атаковала российского журналиста

Взгляд.ру01:17

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

RT на русском01:47

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru01:37

Полиция в США применила слезоточивый газ против российского журналиста

РЕН ТВ01:23

В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

РИА Новости01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
701
Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
3,1K
Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
146
Авто

Названы самые надежные автомобили 90-х на вторичном рынке

Профиль 04:19
1
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
73
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
8
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
533
Шоу-бизнес

Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
1
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
3
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
458
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
724
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
2
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
901
Общество

Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Общество

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.
ТАСС 03:45
68
Общество

Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.
RT на русском 29 мая в 07:34
914
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Общество

В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 69 человек

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 69 человек. Также за сутки выздоровели еще 15 человек.
Город55.ру 02:54
3
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Чукагян

Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову.
ODDS.ru 03:02
Политика

Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России

Президент США считает, что телекомпания распространяет вымышленные новости о России, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 16:29
265
Футбол

Глушаков может вернуться в «Спартак»

Soccer.ru вчера в 08:36
1
Здоровье

В Липецкой области умер шестой пациент с коронавирусом

В Липецкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался уже шестой пациент.
Обозреватель Врн 03:57
8
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
26
Общество

Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию

Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
Российская газета 00:24
Экономика

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
2
Здоровье

В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр

ПроТуймазы вчера в 05:14
Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
178
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
107
Экономика

Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Lenta.ru 29 мая в 08:06
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миннеаполис
Город в США
Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное