Происшествия

News.ruNews.ruПолиция применила слезоточивый газ против журналистов в Миннеаполисе

Полицейские Миннеаполиса целенаправленно применили против журналистов слезоточивый газ после разгона акции протеста. Съёмочная группа телеканала VICE, которая состояла из четырёх человек, и корреспондент РИА Новости оказались на территории заправки в районе беспорядков.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось

В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.
РИА Новости01:14

Подробнее о событии

Акции протеста против жёстких действий полиции в США — видео

RT на русском08:12

Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

Взгляд.ру06:16

В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах

Комсомольская правда01:18

Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов

РИА Новости06:01

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru01:37

Применение полицией в США слезоточивого газа против прессы попало на видео

News.ru05:51

Полиция в США применила слезоточивый газ против российского журналиста

РЕН ТВ01:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
299
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,1K
Космос

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.
РБК 14:40
1,3K
Игры

Minecraft Dungeons выпустит свой первый DLC в июле

SM News вчера в 13:12
2
Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
111
Происшествия

Пострадавший в Миннеаполисе журналист из РФ рассказал о состоянии

Журналист из России Михаил Тургиев, пострадавший от слезоточивого газа в ходе протестов жителей Миннеаполиса, рассказал о своем самочувствии.
РЕН ТВ 12:27
1
Космос

«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты

Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу.
Эхо Москвы 09:32
271
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Известия вчера в 21:56
1,3K
Общество

Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
61
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
13
Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
1,9K
Общество

С 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 16 лет

Деньги получат 15 миллионов детей. С 1 июня начнется выплата единоразовой помощи для детей от 3 до 16 лет.
Деловое.ТВ 29 мая в 14:27
807
Общество

В России тестируют вакцину от коронавируса, которая закапывается в нос

Центр Роспотребнадзора "Вектор" разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Газета.Ru вчера в 07:54
2,4K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
6,1K
Политика

Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
91
Общество

Из Нью-Йорка в Ростов прилетят более ста пассажиров

Rostof.ru 10:32
81
Футбол

Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 13:25
Здоровье

Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года

Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
2
Армия и оружие

Инженер-конструктор раскрыл возможности уникальной системы российских тральщиков

Ведущий инженер-конструктор российской компании «Регион» Роман Корольков рассказал о возможностях новой разработки – уникального аппарата для ликвидации подводных дронов.
Политическая Экспертиза 10:59
Здоровье

Во Владимирскую область приехала бригада столичных медиков

30 мая по инициативе Президента России Владимира Путина во Владимирскую область, как и в ряд других регионов страны, из Москвы приехала группа медицинских специалистов.
Ковровские вести_ 00:07
5
Общество

Московскую соборную мечеть откроют 1 июня

Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
4
Происшествия

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
2
Наука

Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории

Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 мая в 03:23
48
Кино

Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды

Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
Экономика сегодня 13:06
Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
454
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,2K
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
17
Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
9
Гаджеты

Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5

Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
Astera 10:09
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миннеаполис
Город в США
Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное