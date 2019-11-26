Общество

КоммерсантъКоммерсантъПолиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Грузинский спецназ использовал водяные пушки для разгона протестующих около парламента в Тбилиси, передает Reuters. Это произошло спустя несколько часов после того, как тысячи человек собрались в столице Грузии, требуя реформы избирательной системы. Полиция задержала несколько активистов.
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