Грузинский спецназ использовал водяные пушки для разгона протестующих около парламента в Тбилиси, передает Reuters. Это произошло спустя несколько часов после того, как тысячи человек собрались в столице Грузии, требуя реформы избирательной системы. Полиция задержала несколько активистов.

Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

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