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Полиция пришла домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину

Сотрудники полиции пришли домой к главреду издания «Проект» Роману Баданину. Причины визита на данный момент неизвестны. О произошедшем информируют СМИ.В источнике

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Правоохранители пришли домой к главреду «Проекта» Баданину

Политическая Экспертиза03:58

Полиция пришла домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину

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В дом к главреду «Проекта» Баданину нагрянули силовики

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Полиция пришла домой к главреду «Проекта» Роману Баданину

NewInform02:21

«Проект» сообщил о приходе полиции к главреду Роману Баданину

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Правоохранители нагрянули в дом к главреду «Проекта» Баданину

Политика Сегодня02:04

СМИ сообщили о полиции в доме главреда «Проекта» Романа Баданина

ПолитРоссия01:36
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