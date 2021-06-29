Оперштаб сообщил, что за сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время - 4 984 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.