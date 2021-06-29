ФАНПолиция пришла домой к главному редактору «Проекта» Роману БаданинуСотрудники полиции пришли домой к главреду издания «Проект» Роману Баданину. Причины визита на данный момент неизвестны. О произошедшем информируют СМИ.В источникеФАНФАННародные новостиПолитРоссияiReactorПодробнее о событииПравоохранители пришли домой к главреду «Проекта» БаданинуПолитическая Экспертиза03:58Полиция пришла домой к главному редактору «Проекта» Роману БаданинуФАН02:51В дом к главреду «Проекта» Баданину нагрянули силовикиНародные новости02:20Полиция пришла домой к главреду «Проекта» Роману БаданинуNewInform02:21«Проект» сообщил о приходе полиции к главреду Роману БаданинуiReactor02:27Правоохранители нагрянули в дом к главреду «Проекта» БаданинуПолитика Сегодня02:04СМИ сообщили о полиции в доме главреда «Проекта» Романа БаданинаПолитРоссия01:36Показать ещёОценить2Поделиться