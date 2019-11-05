В Новосибирской школе №183 в Кировском районе произошел крайне неприятный инцидент: ребенка выгнали с чаепития в отместку за то, что его мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности.

с чего всё началось

Привлечены полиция, администрация школы. Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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