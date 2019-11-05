Привлечены полиция, администрация школы. Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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