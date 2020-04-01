Коронавирус

РБКРБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Читать в источнике
Комментировать466
с чего всё началось
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 15:23

Подробнее о событии

МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

RT на русскомвчера в 15:34

МВД сообщило о 1250 протоколах за нарушения карантина

РИА Новостивчера в 16:05

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

Lenta.ruвчера в 15:47

В МВД России возбудили более тысячи дел за нарушения режима самоизоляции

URA.Ruвчера в 16:59

Полиция привлекла к ответственности 1250 человек, нарушивших карантин

ТАССвчера в 15:22

Более 1,2 тыс. протоколов составлено на нарушителей карантина в РФ

Известиявчера в 15:53

Шестерых жителей Петербурга привлекли к ответственности за нарушение карантина

Невские Новости31 марта в 03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Политика

«Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
BFM.ru 01:08
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН вчера в 10:39
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Энергетика

Россия отказалась увеличивать добычу нефти

Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.
Утро.ru вчера в 12:22
Здоровье

Врачам инфекционной больницы в Новой Москве готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц

Специалист с высшим образованием и стажем от 1 года сможет зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Здоровье

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 14:46
Космос

Геофизические ракеты приспособят к гиперзвуковым исследованиям

ВВС США заключили с американской компанией Exos Aerospace Systems & Technologies соглашение о доработке геофизических ракет SARGE таким образом, чтобы их можно было использовать для исследований в рамках проектов разработки гиперзвукового оружия.
N+1 вчера в 03:02
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Здоровье

Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове

Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
FreeNews-Volga вчера в 12:47
Армия и оружие

Главы МИД стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом

Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 05:42
Экономика

Кудрин предсказал сильное падение экономики России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть.
Lenta.ru 01:32
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать "итальянский сценарий" в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие

Северный флот получит пять новых атомных «Ясеней»

Piter.tv 01:11
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное