Коронавирус
РБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Читать в источнике
Оценить474
с чего всё началось
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.РБКвчера в 15:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Шестерых жителей Петербурга привлекли к ответственности за нарушение карантина
Невские Новости31 марта в 03:08
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Политика
«Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Здоровье
В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Экономика
Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Энергетика
Россия отказалась увеличивать добычу нефти
Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.
Здоровье
Врачам инфекционной больницы в Новой Москве готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц
Специалист с высшим образованием и стажем от 1 года сможет зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Общество
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек
За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Космос
Геофизические ракеты приспособят к гиперзвуковым исследованиям
ВВС США заключили с американской компанией Exos Aerospace Systems & Technologies соглашение о доработке геофизических ракет SARGE таким образом, чтобы их можно было использовать для исследований в рамках проектов разработки гиперзвукового оружия.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Здоровье
Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове
Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Главы МИД стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом
Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Экономика
Кудрин предсказал сильное падение экономики России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Политика
Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать "итальянский сценарий" в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество