Происшествия
Sputnik ТаджикистанПолиция признала нападение на Лондонском мосту терактом
Согласно официальной информации, полиция рассматривает в порядке предосторожности инцидент с нападениями на людей на Лондонском мосту как теракт. "На этом этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту остаются неясными", - подчеркнули в полиции.
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Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
КП - Беларусьвчера в 13:31
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Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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На Украине заявили о потере смысла существования страны
Украина "привязалась" к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Политика
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара.
Футбол
Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Музыка
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров попрощался с одной из самых сильных участниц шоу "Голос" Миланой Рахмановой, которая была участницей его команды, на этапе поединков.
Биатлон
Борьба с прицелом на Олимпиаду: в Эстерсунде стартует КМ по биатлону
Кубок мира по биатлону сезона-2019/20 стартует в субботу двумя гонками — сингл-микст и смешанная эстафета — на этапе в шведском Эстерсунде.
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Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что сделала операцию по увеличению груди
Анна Хилькевич призналась, что сделала операцию по увеличению груди Ранее сама Хилькевич неоднократно говорила, что мечтает исправить свой нос, но никак не может на это решиться.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Футбол
Головин сравнил Дзюбу с одноклубником из «Монако»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сравнил Артема Дзюбу со своим одноклубником Исламом Слимани.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог в Донбассе
«Украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств», –– говорится в заявлении.
Единоборства
Тони Фергюсон еще не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще не анонсирован официально по причине того, что американец до сих пор не подписал контракт на бой.
Здоровье
Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая
Известный столичный врач и популярный телеведущий Александр Мясников подробно разъяснил россиянам, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.