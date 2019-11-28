Женщина подозревает, что мальчика науськала его мама - подруга родительницы из комитета, которая, по словам Миланы, вывела ее при всех из-за стола из-за несданных денег во время чаепития. Ирина говорит, что уже обратилась с жалобой к участковому.

с чего всё началось

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина. По словам женщины, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике.

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

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