Происшествия

ИзвестияИзвестияВыгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина. По словам женщины, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике.
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с чего всё началось

«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили

Женщина подозревает, что мальчика науськала его мама - подруга родительницы из комитета, которая, по словам Миланы, вывела ее при всех из-за стола из-за несданных денег во время чаепития. Ирина говорит, что уже обратилась с жалобой к участковому.
КП - Новосибирсквчера в 06:48

Подробнее о событии

В Новосибирске спецкомиссия проверит информацию о школьнике, который избил одноклассницу — после того, как ее выгнали с чаепития, а в школе их запретили

Snob.ru04:35

Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития

Lenta.ru04:18

У новосибирской второклассницы, изгнанной с чаепития, новые проблемы

Московский Комсомолецвчера в 18:30

Школьницу не унижали на скандальном чаепитии в Новосибирске, — полиция

РЕН ТВ01:44

Полиция проводит проверку по факту избиения затравленной на чаепитии сибирячки

Газета.Ru02:05

Полиция не нашла фактов унижения девочки на скандальном чаепитии

Известия01:32

Следователи начали проверку после избиения второклассницы, которую затравили на чаепитии

КП - Новосибирск04:27
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Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Известия 10:51
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Политика

Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Life.ru вчера в 12:17
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 09:43
Общество

В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
РБК 10:36
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Московский Комсомолец 11:07
Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 11:48
Происшествия

В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Газета.Ru 01:51
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Музыка

Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
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Космос

Пыльные бури уносят воду с Марса

Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Вести.Наука вчера в 06:08
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
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Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal

Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
РИА Новости 11:25
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
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Batman: Arkham Legacy могут анонсировать на The Game Awards 2019

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Медведев предостерег от «тупого» подхода к цифровизации госуправления

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Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.
Вести.Ru 11:58
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Skoda запустила производство нового поколения Skoda Octavia

Для производства новой Octavia компания подготовила свои мощности для внедрения инновационных процессов и технологий; роботы также используются для многочисленных сложных производственных задач.
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