Происшествия
ИзвестияВыгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина. По словам женщины, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике.
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с чего всё началось
Женщина подозревает, что мальчика науськала его мама - подруга родительницы из комитета, которая, по словам Миланы, вывела ее при всех из-за стола из-за несданных денег во время чаепития. Ирина говорит, что уже обратилась с жалобой к участковому.КП - Новосибирсквчера в 06:48
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У новосибирской второклассницы, изгнанной с чаепития, новые проблемы
Московский Комсомолецвчера в 18:30
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Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Общество
В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект
Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Футбол
ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ
Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Космос
Пыльные бури уносят воду с Марса
Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Политика
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Общество
Медведев предостерег от «тупого» подхода к цифровизации госуправления
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег от "тупого" подхода к созданию цифровой платформы государственного управления.
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией
Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Авто
Skoda запустила производство нового поколения Skoda Octavia
Для производства новой Octavia компания подготовила свои мощности для внедрения инновационных процессов и технологий; роботы также используются для многочисленных сложных производственных задач.