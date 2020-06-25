Общество

КоммерсантъКоммерсантъПолиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что смог проголосовать дважды: онлайн и на участке. ЦИК назвал действия журналиста провокацией.
Читать в источнике
Комментировать449
с чего всё началось
ГУ МВД по Москве начало
 проверку сведений о двойном голосовании по поправкам в Конституцию — это удалось ведущему Дождя Павлу Лобкову, он проголосовал онлайн и на избирательном участке.
Дождь14:17

Подробнее о событии

Московская полиция организовала проверку в отношении журналиста Павла Лобкова

Эхо Москвы18:06

Полиция Москвы начала проверку сведений о «двойном голосовании» по поправкам

Дождь14:17

Московская полиция начала проверку после сюжета Павла Лобкова о двойном голосовании

Медиазона12:34

Полиция Москвы проверяет данные о двойном голосовании по поправкам к Конституции

Говорит Москва12:53

Полиция Москвы начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Вечерняя Москва12:49

МВД проверит заявивших о двойном голосовании по статье «хулиганство»

РБК13:03

Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам

РИА Новости12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
5,7K
Политика

Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины

Газета.Ru 17:59
Гаджеты

Монитор Samsung Odyssey G9 появился в продаже

Цена монитора составляет 1600 долларов.
Megaobzor.com вчера в 10:38
4
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
4,9K
Футбол

Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании

Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".
CT news 13:30
Игры

Впечатления от Cyberpunk 2077. Изумительный город будущего

Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.
Игромания.ру 12:30
Политика

Журналиста Айдера Муждабаева объявили в международный розыск

Следственный комитет РФ объявил его в международный розыск. В ведомстве сообщили, что обвинение Муждабаеву было предъявлено заочно.
Деловое.ТВ 09:30
184
Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы 13:16
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
845
Футбол

«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»

Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
13
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
693
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
491
Политика

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
8
Наука

Представлена нанолинза, способная сжимать свет

Evo-rus.com вчера в 01:21
12
Общество

В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM 13:30
121
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
24
Футбол

Гендиректор «Зенита» поделился планами клуба на 2025 год

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился планами клуба на 2025 год.
Газета.Ru 16:40
Общество

Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI

Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.
Sostav.ru 10:15
Кино

Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Афиша Daily 11:00
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Общество

ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
982
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
72
Политика

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия вчера в 22:42
1,5K
Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
69
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
101
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС 17:09
Авто

Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии

Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
19
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
52
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное