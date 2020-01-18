Подмосковные полицейские начали проверку после публикации видео, на котором охранник в ТЦ "Мега Химки" отправил подростка в нокаут, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ «Мега Химки»

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

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