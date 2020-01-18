Происшествия

Москва 24Москва 24Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ «Мега Химки»

Подмосковные полицейские начали проверку после публикации видео, на котором охранник в ТЦ "Мега Химки" отправил подростка в нокаут, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
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