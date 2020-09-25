Полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом
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Правоохранительные органы Украины проверяют информацию о крушении самолета в Харьковской области. Ранее соответствующая информация появилась в СМИ и социальных сетях.В источнике
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