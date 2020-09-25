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ФАН
ФАН

Полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом

Правоохранительные органы Украины проверяют информацию о крушении самолета в Харьковской области. Ранее соответствующая информация появилась в СМИ и социальных сетях.В источнике
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РИА Новости

Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом

РИА Новостивчера в 14:37
Взгляд.ру

Появились сообщения о крушении военного самолета под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:31
Известия

Полиция начала проверку данных о крушении самолета под Харьковом

Известиявчера в 14:24
ФАН

Полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом

ФАНвчера в 14:27
ТК Звезда

СМИ: под Харьковым рухнул военный самолет

ТК Звездавчера в 14:30
RT на русском

Полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:23
РЕН ТВ

Украинские СМИ сообщили о крушении самолета под Харьковом

РЕН ТВвчера в 14:11

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъвчера в 09:16
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
13

Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Веснавчера в 13:39