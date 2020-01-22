с чего всё началось

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.

Политика Путин сократил визит в Израиль и Палестину В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.

Происшествия Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.

Общество Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Общество Новым министром культуры России стала Ольга Любимова Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.

Общество Максим Акимов может возглавить «Почту России» Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".

Политика Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Общество Из затонувшего «Титаника» хотят достать беспроводной телеграф Marconi Американская компания RMS Titanic Inc. намерена организовать погружение к легендарному "Титанику" и извлечь находящийся на его борту беспроводной телеграф Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.