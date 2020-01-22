Общество
РИА НовостиПолиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Читать в источнике
Оценить1390
с чего всё началось
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что российский комик Александр Долгополов обратился к своим подписчикам в Instagram, где рассказал, что им заинтересовалась полиция после выступления в петербургском баре.Невские Новости06:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Комик Долгополов предупредил о расплате России из-за преследований за шутки
Московский Комсомолец07:34
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
Петербуржец продает подарок от Путина за 22 млн рублей
Житель Петербурга продает подаренные президентом РФ Владимиром Путиным швейцарские часы за 22 млн рублей.
Футбол
«Реал» и «Тоттенхэм» обсуждали возможный переход Бэйла
«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность приобретения нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает El Chiringuito TV в своём «Твиттер»-аккаунте.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Общество
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
Культура
Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Правозащитники, ученые и деятели культуры выступили с открытым письмом, где призвали изменить избирательные законы
Авторы призвали провести честные выборы в Госдуму в следующем году.
Политика
Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь подал в отставку
Виктор Гринь, занимающий пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации, подал заявление в отставку.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Политика
Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Кино
Нелли Ермолаева пришла на светскую премьеру в образе БДСМ-невесты
На ковровой дорожке была замечена экс-участница «Дома-2», которая впечатлила провокационным образом.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Из затонувшего «Титаника» хотят достать беспроводной телеграф Marconi
Американская компания RMS Titanic Inc. намерена организовать погружение к легендарному "Титанику" и извлечь находящийся на его борту беспроводной телеграф Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля
В Донецке 20 января текущего года убит замкомандира полка спецназначения МВД ДНР Алексей Кривуля.
Политика
Названа зарплата Зеленского за 2019 год
Официальная зарплата украинского лидера Владимира Зеленского в 2019 году составила 22,5 тыс. гривен (929 долларов) в месяц, он оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве государства, пишут СМИ.
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.