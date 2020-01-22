Общество

РИА НовостиРИА НовостиПолиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Читать в источнике
Комментировать1438
с чего всё началось
Ранее комик Александр Долгополов опубликовал в Instagram
 документ, из которого следует, что в петербургский стендап-клуб HopHead обратилась полиция Орехово-Зуева в связи с его роликом "Александр Долгополов - новый час шуток", который был записан в феврале 2019 года.
ТАСС06:51

Подробнее о событии

Полиция ищет оскорбление чувств верующих в шутках комика Долгополова

АБН07:57

Дело комика Александра Долгополова передано в Следственный комитет

Говорит Москва06:33

Комик Долгополов предупредил о расплате России из-за преследований за шутки

Московский Комсомолец07:34

МВД: проверка выступления комика Александра Долгополова связана с жалобой на оскорбление чувств верующих

Дождь06:36

Комик Долгополов, на которого пожаловались в полицию, приостановил концертный тур

Znak.com07:03

Подмосковная полиция заинтересовалась стендап-комиком Александром Долгополовым

Эхо Москвы10:00

В шутках Александра Долгополова в Петербурге полиция ищет оскорбление чувств верующих

Фонтанка.Ру07:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Lenta.ru 07:12
Политика

Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
RT на русском 11:01
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Футбол

Андрей Тихонов: «Последние годы Жано выглядел невыразительно, он очень травматичный игрок»

Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду.
Sportbox.RU 12:28
Гаджеты

В РФ начались продажи смартфона Huawei Y6s

ToDay News Ufa 09:55
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Общество

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 17

Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 17 человек.
ТАСС 09:29
Политика

Впервые президентом Греции стала женщина

Впервые президентом Греции стала женщина: за бывшего председателя высшего административного суда — Государственного совета — Екатерину Сакелларопулу проголосовали более 200 из 300 депутатов.
Sputnik Армения 07:25
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 09:29
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Футбол

Дуглас Коста может перейти в «Баварию» зимой

Футболист выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год и дважды становился обладателем титула чемпиона Германии.
Чемпионат 04:42
Культура

Скончался участник «Монти Пайтон» Терри Джонс

Британский актер и участник участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс скончался на 78 году жизни.
Эхо Москвы 08:16
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

РИА Новости 07:27
Общество

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:45
Политика

Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО

Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
RT на русском 12:36
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Общество

Браудер в Давосе поспорил с Орешкиным о будущем России

Дискуссия Браудера и Орешкина произошла на панельной сессии Давосского форума, посвященной стратегическому прогнозу по России.
Forbes 12:00
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Политика

Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры

Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Экономика сегодня 12:42
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru 12:46
Общество

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Вести.Ru 08:40
Политика

Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении

Российская газета 06:14
Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Нева Спорт 12:34
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное