Общество
РИА НовостиПолиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
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Комик Долгополов предупредил о расплате России из-за преследований за шутки
Московский Комсомолец07:34
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