с чего всё началось

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.

Политика Впервые президентом Греции стала женщина Впервые президентом Греции стала женщина: за бывшего председателя высшего административного суда — Государственного совета — Екатерину Сакелларопулу проголосовали более 200 из 300 депутатов.

Технологии ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Политика Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

Авто Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

Футбол Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

Общество Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Обнародован состав нового правительства Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Общество С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.