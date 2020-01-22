с чего всё началось

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Общество Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе Легендарный врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, рассказал о четырех принципах, которые помогут быть здоровыми в мегаполисе.

Политика Обнародован состав нового правительства Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политика Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.

Кино Продолжение «Голодных игр»: объявлен главный герой предыстории Все ждали продолжения истории Китнисс Эвередин, но писательница решила рассказать предысторию тирана Кориолана Сноу – того самого человека, против правления которого взбунтовался весь Панем (в фильмах его роль исполнил Дональд Сазерленд).

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь «Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.

Политика Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Политика Путин заявил о недопустимости двоевластия в России Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.

Политика Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.

Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.