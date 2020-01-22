Общество
РИА НовостиПолиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
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Комик Долгополов предупредил о расплате России из-за преследований за шутки
Московский Комсомолец07:34
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В московском аэропорту Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом.
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Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Все ждали продолжения истории Китнисс Эвередин, но писательница решила рассказать предысторию тирана Кориолана Сноу – того самого человека, против правления которого взбунтовался весь Панем (в фильмах его роль исполнил Дональд Сазерленд).
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Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
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Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
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В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
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Путин заявил, что Мединский не останется без работы
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
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Из-за аномально теплой погоды зимой в России могут проснуться клещи.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
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Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Общество
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Счетная палата провела проверку эффективности использования лесных ресурсов в 2016-2018 годах.
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В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Футбол
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Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».