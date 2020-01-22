с чего всё началось

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Политика Зеленский встретился с главой МВФ Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Политика Совфед утвердил Краснова генпрокурором России Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.

Общество Умер советник Сечина Владимир Фейгин Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ), член совета директоров «Интер РАО ЕЭС», возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет.

Политика Путин сократил визиты в Израиль и Палестину Президент России Владимир Путин сократил время поездки в Израиль и Палестину с двух до одного дня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Экономика Евтушенков заявил о готовности Ozon к IPO АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon до конца 2021 года, сообщил ТАСС основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Происшествия Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.

Политика Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата российского правительства.

Армия и оружие Украина заявила о применении запрещенного оружия в Донбассе Вооруженные формирования Донбасса с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное оружие, заявили в пресс-центре украинской Операции объединенных сил (ООС).