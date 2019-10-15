Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ штабе Болгарского футбольного союза проходят обыски

В штаб-квартире Болгарского футбольного союза проходят обыски. Как сообщают местные СМИ, менее чем через час после отставки главы БФС Борислава Михайлова в здание ворвались более 20 полицейских. Обыски являются частью расследования, которое проводит специализированная прокуратура.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 организации, такое решение функционер принял в связи с «создавшимся в последние дни напряжением, обстановкой, которая наносит ущерб болгарскому футболу».
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