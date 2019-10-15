Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПолиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе

Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV. Порядка 60 полицейских блокировали территорию комплекса и не выпускают оттуда сотрудников БФС.
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