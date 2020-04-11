Общество

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Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. Полицейские также уточняют причины въезда в столицу.
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с чего всё началось

На въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
ТАСС09:23

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На всех въездах в Москву дежурят полицейские

РИА Новости10:24

На въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

ТАСС09:23

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

RT на русском08:45

В Москве увеличили численность наружных нарядов полиции

Москва 2408:57

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

Интерфакс08:26

Полиция взяла под контроль все въезды в Москву

Коммерсантъ07:58

Наряды Госавтоинспекции начали работать на всех въездах в Москву

Вечерняя Москва07:55
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Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Здоровье

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 09 апреля в 16:58
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия 16:43
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

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Газета.Ru 17:59
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Российская газета 18:00
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Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК 21:32
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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Актуальные Новости 14:42
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Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан

Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда".
Москва 24 20:49
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Общество

Процент россиян с иммунитетом к коронавирусу назвал Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова сообщила журналистам, что лишь 3% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу на сегодняшний день.
Live24 вчера в 11:02
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Общество

Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом

«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru 04:17
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

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Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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В Омске двое детей излечились от коронавируса

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Песков заявил, что здоровье Путина отменное

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Компания Kia готовит к выходу на рынок новый компактный кроссовер Kia Sonet.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
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Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье

Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину.
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США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

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Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
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Еще четыре больных коронавирусом появились в Забайкалье

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, из числа заболевших и лиц с подозрением на коронавирус 21 человек прибыл стран и регионов, неблагополучных по заболеваемости, девять находились в контакте с ними на территории Забайкалья.
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