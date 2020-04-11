Общество
ИзвестияПолиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. Полицейские также уточняют причины въезда в столицу.
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с чего всё началось
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.ТАСС09:23
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