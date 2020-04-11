Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

с чего всё началось

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. Полицейские также уточняют причины въезда в столицу.

Полиция работает на всех въездах в Москву

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