Общество
ИзвестияПолиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. Полицейские также уточняют причины въезда в столицу.
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с чего всё началось
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.ТАСС09:23
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Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
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Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Общество
США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса
По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
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Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
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Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
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Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
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Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
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Российская газета 09:13
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
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Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина
Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
Российская газета 18:20
Киберспорт
Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM вчера в 22:35
Религия
12 апреля православные отметят Вербное воскресенье
Боровичские Ведомости 09:32
Авто
В СССР изобрели «вечный двигатель» ГАЗ 21А
В СССР был создан «вечный двигатель», как описывали силовой агрегат модели ГАЗ 21А.
Дни24 00:00
Армия и оружие
Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО
В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
SM News 17:06
Происшествия
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
Общество
Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике
Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
Телеканал 360° 18:48
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
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Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце получила совет от адвоката Сергея Жорина
Известный адвокат Сергей Жорин дал несколько юридических советов актрисе, которые позволят ей разрешить сложную ситуацию.
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Армия и оружие
Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
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Песков допустил перенос Парада Победы
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
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Происшествия
Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Кипра, которые не смогли вылететь в Россию по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково.
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Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Вера Брежнева рассказала, чем занимается с мужем на карантине
В интервью YouTube-шоу «Люкс ФМ» певица Вера Брежнева рассказала, как проводит карантин вместе со своим супругом и дочерью Сарой.
Bimru.ru 08:38