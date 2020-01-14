Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Британская полиция нашла людей, которые с 2014 года подкидывали деньги жителям деревни

ТАСС09:36

Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями

Московский Комсомолец05:15

В Британии неизвестные на протяжении шести лет подбрасывали деньги жителям деревни

Газета.Ru05:58

Тайные благотворители шесть лет подбрасывали деньги жителям британской деревни

Вести.Ru05:42

В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию

Российская газета08:27

Полиция установила, кто шесть лет подбрасывал деньги жителям деревни в Дареме

Интерфакс04:53

Жители английской деревни с 2014 года находили на улицах пачки денег. Полиция выяснила, кто их оставлял

Дождь04:00
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Энергетика

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
РБК 07:18
Происшествия

Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Московский Комсомолец 13:09
Футбол

Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»

Спорт-Экспресс 09:27
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Экономика

Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Радио Sputnik 06:07
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Общество

Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Gazeta.SPb вчера в 13:53
Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
Происшествия

Садальский отказался пояснить свою шутку про выпавшую из окна модель

Газета.Ru 07:33
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Происшествия

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Российская газета 09:00
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
ToDay News Ufa вчера в 06:06
Кино

«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Телепрограмма вчера в 14:58
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Политика

НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Известия 12:25
Политика

Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране

"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".
РЕН ТВ 11:48
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Игры

Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII

Студия Square Enix сообщила, что ей понадобится еще несколько недель, чтобы доработать ремейк Final Fantasy VII.
CyberSport.ru 11:22
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Вечерняя Москва 08:47
Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Гаджеты

ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 04:44
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru 12:44
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

ToDay News Ufa 11 января в 07:56
Единоборства

Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне

Лезги газет 13:26
Биатлон

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Чемпионат 06:39
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2020»

Лучшим режиссером могут объявить Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса, Сэма Мендеса, Квентина Тарантино или Пона Чжун Хо.
MOS.news 00:20
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