Происшествия
Lenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями
Московский Комсомолец05:15
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Экономика
Белоруссия и Россия не сумели договориться о тарифах на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России не удалось в понедельник достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны, сообщает БЕЛТА.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Хоккей
«Трактор» дома переиграл «Металлург»
Хоккеисты челябинского «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Металлург» из Магнитогорска.
Политика
США расширили санкции против КНДР
Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Политика
Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат
Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ
Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Политика
Генпрокурор США заявил о легитимности убийства Сулеймани
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Политика
Немецкое СМИ рассказало о «секрете успеха» России во внешней политике
Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Происшествия
Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок
Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Кино
Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Культура
Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием
Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.