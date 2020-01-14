Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Пара шесть лет подбрасывала деньги жителям деревни из-за «эмоциональной связи»

Life.ru07:26

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

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В Британии неизвестные на протяжении шести лет подбрасывали деньги жителям деревни

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Полиция установила, кто шесть лет подбрасывал деньги жителям деревни в Дареме

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Жители английской деревни с 2014 года находили на улицах пачки денег. Полиция выяснила, кто их оставлял

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В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
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Под Ульяновском попал в ДТП музыкант группы Animal ДжаZ

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На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
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Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

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В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
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Салон красоты Анны Бузовой — Buna Beauty Bar — принял первых посетителей в марте 2019-го, а сегодня стало известно о его закрытии.
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Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа

Роспотребнадзор сообщил как защитить себя и близких от гриппа без вакцинации.
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Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
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Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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