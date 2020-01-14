Происшествия
Lenta.ruПолиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Об этом сообщает издание The Guardian В течение пяти лет неизвестные оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов (159,3 тысячи рублей).
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Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями
Московский Комсомолец05:15
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Происшествия
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Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
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Общество
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Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
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Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
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Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.